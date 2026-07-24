На Донетчине оккупанты расстреляли взятого в плен украинского военного, начато расследование - прокуратура

В Донецкой области расследуют расстрел взятого в российский плен украинского военного, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в четверг, пишет УНН.

13 июля 2026 года в 14:42 в районе села Ялта Комарской сельской громады представители вс рф взяли в плен военнослужащего Вооруженных Сил Украины. После допроса один из оккупантов отдал приказ казнить украинского защитника, а другой расстрелял его из огнестрельного оружия