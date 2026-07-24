На Донетчине оккупанты расстреляли взятого в плен украинского военного, начато расследование - прокуратура
Киев • УНН
13 июля российские военные взяли в плен и расстреляли украинского защитника возле села Ялта. Прокуратура начала расследование по факту военного преступления.
В Донецкой области расследуют расстрел взятого в российский плен украинского военного, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в четверг, пишет УНН.
13 июля 2026 года в 14:42 в районе села Ялта Комарской сельской громады представители вс рф взяли в плен военнослужащего Вооруженных Сил Украины. После допроса один из оккупантов отдал приказ казнить украинского защитника, а другой расстрелял его из огнестрельного оружия
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств события и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих рф", - говорится в сообщении.
"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - подчеркнули в прокуратуре.
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