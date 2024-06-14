5 шахедов уничтожили подразделения ЧВК "Восток" ночью на Днепропетровщине. Два в Каменском районе и по одному - в Днепровском, Синельниковском и Криворожском. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По Никополю враг бил дронами-камикадзе. Целился вечером и уже несколько раз - утром. Люди не пострадали.

Обстрелял агрессор и Марганецкую громаду. Последствия атак уточняются.

Вражеская атака на Новомосковск на Днепропетровщине: количество пострадавших возросло до шести