Подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников-камикадзе в разных районах Днепропетровской области во время ночных атак противника.
5 шахедов уничтожили подразделения ЧВК "Восток" ночью на Днепропетровщине. Два в Каменском районе и по одному - в Днепровском, Синельниковском и Криворожском. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По Никополю враг бил дронами-камикадзе. Целился вечером и уже несколько раз - утром. Люди не пострадали.
Обстрелял агрессор и Марганецкую громаду. Последствия атак уточняются.
Вражеская атака на Новомосковск на Днепропетровщине: количество пострадавших возросло до шести13 июня 2024, 15:54 • 21815 просмотров