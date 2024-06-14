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На Дніпропетровщині сили ППО знищили п’ять шахедів

На Дніпропетровщині сили ППО знищили п’ять шахедів

Київ • УНН

 • 35419 перегляди

Підрозділи протиповітряної оборони знищили п'ять безпілотників-камікадзе у різних районах Дніпропетровської області під час нічних атак противника.

5 шахедів знищили підрозділи ПвК "Схід" вночі на Дніпропетровщині. Два у Кам’янському районі й по одному – у Дніпровському, Синельниківському і Криворізькому. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

По Нікополю ворог бив дронами-камікадзе. Цілив ввечері та вже кілька разів – вранці. Люди не постраждали.

Обстріляв агресор і Марганецьку громаду. Наслідки атак уточнюються.

Ворожа атака на Новомосковськ на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла до шести13.06.24, 18:54 • 23083 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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