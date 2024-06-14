На Дніпропетровщині сили ППО знищили п’ять шахедів
Київ • УНН
Підрозділи протиповітряної оборони знищили п'ять безпілотників-камікадзе у різних районах Дніпропетровської області під час нічних атак противника.
5 шахедів знищили підрозділи ПвК "Схід" вночі на Дніпропетровщині. Два у Кам’янському районі й по одному – у Дніпровському, Синельниківському і Криворізькому. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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По Нікополю ворог бив дронами-камікадзе. Цілив ввечері та вже кілька разів – вранці. Люди не постраждали.
Обстріляв агресор і Марганецьку громаду. Наслідки атак уточнюються.
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