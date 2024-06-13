Ворожа атака на Новомосковськ на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла до шести
Київ • УНН
Шестеро людей, у тому числі двоє дітей, постраждали внаслідок ворожого обстрілу Новомосковська на Дніпропетровщині, пошкоджено 91 будинок, 5 шкіл та газову інфраструктуру.
Через ворожу атаку на Новомосковськ в Дніпропетровській області кількість постраждалих зросла до шести. Серед них двоє – діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"У Новомосковську, за уточненою інформацією, шестеро постраждалих. Серед них двоє – діти", - написав Лисак.
За його словами, через ворожу атаку пошкоджені 91 приватний будинок, 5 навчальних закладів, газова інфраструктура. Пожежу рятувальники вже загасили.
Він зазначив, що перші три фото – з міста.
"По Нікопольщині агресор бив дронами-камікадзе. Поцілив по райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Люди цілі. Понівечена адмінбудівля, підприємство, кафе й будівля, що не експлуатувалася", - зазначив Лисак.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що спочатку було відомо про двох постраждалих дітей в Новомосковську.