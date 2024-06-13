Вражеская атака на Новомосковск на Днепропетровщине: количество пострадавших возросло до шести
Киев • УНН
Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате вражеского обстрела Новомосковска на Днепропетровщине, поврежден 91 дом, 5 школ и газовая инфраструктура.
Из-за вражеской атаки на Новомосковск в Днепропетровской области количество пострадавших возросло до шести. Среди них двое - дети. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
"В Новомосковске, по уточненной информации, шестеро пострадавших. Среди них двое - дети", - написал Лысак.
По его словам, из-за вражеской атаки повреждены 91 частный дом, 5 учебных заведений, газовая инфраструктура. Пожар спасатели уже потушили.
Он отметил, что первые три фото - из города.
"По Никопольщине агрессор бил дронами-камикадзе. Попал по райцентру, Покровской и Червоногригорьевской громадах. Люди целы. Изуродовано админздание, предприятие, кафе и здание, которое не эксплуатировалось", - отметил Лысак.
Дополнение
Ранее сообщалось, что изначально было известно о двух пострадавших детях в Новомосковске.