Вражеская атака на Новомосковск на Днепропетровщине: количество пострадавших возросло до шести

Из-за вражеской атаки на Новомосковск в Днепропетровской области количество пострадавших возросло до шести. Среди них двое - дети. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"В Новомосковске, по уточненной информации, шестеро пострадавших. Среди них двое - дети", - написал Лысак.

По его словам, из-за вражеской атаки повреждены 91 частный дом, 5 учебных заведений, газовая инфраструктура. Пожар спасатели уже потушили.

Он отметил, что первые три фото - из города.

"По Никопольщине агрессор бил дронами-камикадзе. Попал по райцентру, Покровской и Червоногригорьевской громадах. Люди целы. Изуродовано админздание, предприятие, кафе и здание, которое не эксплуатировалось", - отметил Лысак.

Дополнение

Ранее сообщалось, что изначально было известно о двух пострадавших детях в Новомосковске.