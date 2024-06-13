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Дніпропетровщина: окупанти атакували Новомосковськ, постраждали дві дитини

Київ • УНН

 • 28262 перегляди

росіяни атакували Новомосковськ, поранивши двох дітей. Крім того, за словами голови ОВА, виникла пожежа. Пошкоджені 9 житлових будинків.

Окупанти атакували Новомосковськ, що на Дніпропетровщині. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, відомо про двох постраждалих дітей, передає УНН.

росіяни атакували Новомосковськ.  На зараз відомо про двох постраждалих дітей. У 3-річної малої вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Ще в однієї дівчинки, 12 років, гостра реакція на стрес. Оговтуватися буде вдома 

- повідомив Лисак.

Крім того, за словами голови ОВА, виникла пожежа. Пошкоджені 9 житлових будинків.

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