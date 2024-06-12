Ракетний удар рф по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до 9, а кількість поранених - до 29
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу загинуло 9 осіб і поранено 29, у тому числі 5 дітей, пошуково-рятувальні роботи тривають.
У результаті удару рф по Кривому Рогу кількість жертв зросла до 9, а кількість поранених - до 29 людей, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу збільшилася до 9. Поранено 29 людей, серед них 5 – діти
За даними Офісу, пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо
12 червня 2024 року військові рф здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг.
На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин рф.
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, внаслідок російського ракетного обстрілу Кривого Рогу загинуло 8 осіб, щонайменше 21 людина отримала поранення, у тому числі 2 дітей, а 4 вважаються зниклими безвісти.