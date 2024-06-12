Ракетный удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 9, а количество раненых - до 29
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу погибли 9 человек и ранены 29, в том числе 5 детей, поисково-спасательные работы продолжаются.
В результате удара рф по Кривому Рогу количество жертв возросло до 9, а количество раненых - до 29 человек, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Количество погибших в результате вражеской атаки по Кривому Рогу увеличилось до 9. Ранены 29 человек, среди них 5 - дети
По данным Офиса, поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним
12 июня 2024 года военные рф осуществили ракетный удар по городу Кривой Рог.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление рф.
По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога погибло 8 человек, по меньшей мере 21 человек получил ранения, в том числе 2 детей, а 4 считаются пропавшими без вести.