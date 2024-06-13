Оккупанты атаковали Новомосковск, что на Днепропетровщине. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, известно о двух пострадавших детях, передает УНН.

россияне атаковали Новомосковск. На сейчас известно о двух пострадавших детях. У 3-летней малышки взрывная травма, ссадины и царапины. Она в больнице в состоянии средней тяжести. Еще у одной девочки, 12 лет, острая реакция на стресс. Оправляться будет дома - сообщил Лысак.

Кроме того, по словам главы ОВА, возник пожар. Повреждены 9 жилых домов.

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