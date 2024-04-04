На Днепропетровщине сбили вражеский БПЛА

Британская разведка: войска рф в марте больше всего атаковали юго-запад от Донецка, но не достигли заметных успехов

В марте 2024 года 38% всех российских обстрелов на линии фронта произошли к юго-западу от Донецка, но россия не достигла заметных успехов на этом участке.