На Днепропетровщине сбили вражеский БПЛА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  2910 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  25914 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
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Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

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Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

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Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
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Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

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Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
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Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117086 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
3 апреля 2024, 11:28  •  159584 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

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Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
3 апреля 2024, 07:39  •  102057 просмотра

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На Днепропетровщине сбили вражеский БПЛА

В Днепровском районе Днепропетровской области силами противовоздушной обороны был сбит вражеский беспилотник.

Война •   •  10965 просмотра
На Днепропетровщине сбили вражеский БПЛА

В Днепре задержали рэкетиров, которые "облагали данью" местных предпринимателей

Организованную преступную группировку, которая требовала деньги у малого бизнеса в прифронтовом Днепре, провоцируя конфликты, похищая жертв, пытая их в подвале и требуя "дань", обезвредили сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Криминал и ЧП •   •  10105 просмотра
В Днепре задержали рэкетиров, которые "облагали данью" местных предпринимателей

Уже началась подготовка к следующему отопительному сезону, прорабатываются различные сценарии его прохождения - Кудрицкий

Энергетики непрерывно работают над восстановлением энергетических объектов во всех регионах, пострадавших от обстрелов, и уже ведется подготовка к следующему отопительному сезону с различными сценариями развития событий.

Война •   •  11496 просмотра
Уже началась подготовка к следующему отопительному сезону, прорабатываются различные сценарии его прохождения - Кудрицкий

Кулеба: последние комментарии спикера Джонсона относительно помощи США оптимистичны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что финансовая помощь США "во всяком случае".

политика •   •  12376 просмотра
Кулеба: последние комментарии спикера Джонсона относительно помощи США оптимистичны

"Это условно 350 тысяч тонн пшеницы": в этом году в Украине уже разминировали 74 тыс. га сельскохозяйственных земель - Минэкономики

С начала года украинские саперы обследовали 80,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, вернув в эксплуатацию около 74 тысяч гектаров.

Экономика •   •  11027 просмотра
"Это условно 350 тысяч тонн пшеницы": в этом году в Украине уже разминировали 74 тыс. га сельскохозяйственных земель - Минэкономики

В Киеве водитель микроавтобуса незаконно перевозил 9 оленей, один из которых умер

22-летний водитель был задержан за незаконную перевозку 9 оленей в микроавтобусе из Сумской области в Ровенскую область.

Общество •   •  13554 просмотра
В Киеве водитель микроавтобуса незаконно перевозил 9 оленей, один из которых умер

Комитет поддержал ко второму чтению законопроекты по борьбе с "черным зерном" - нардеп

Парламентский комитет одобрил законопроекты по борьбе с экспортом "черного зерна" и обеспечению возврата валютной выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции, направленные на минимизацию злоупотреблений и стабилизацию национальной валюты.

Экономика •   •  13697 просмотра
Комитет поддержал ко второму чтению законопроекты по борьбе с "черным зерном" - нардеп

Британская разведка: войска рф в марте больше всего атаковали юго-запад от Донецка, но не достигли заметных успехов

В марте 2024 года 38% всех российских обстрелов на линии фронта произошли к юго-западу от Донецка, но россия не достигла заметных успехов на этом участке.

Война •   •  13185 просмотра
Британская разведка: войска рф в марте больше всего атаковали юго-запад от Донецка, но не достигли заметных успехов

Враг ночью повредил крупный энергообъект в Харьковской области, действуют ограничения электричества - "Укрэнерго"

В Харьковской области ночью из-за вражеской атаки дронами ночью повреждено оборудование крупного энергообъекта.

Общество •   •  13876 просмотра
Враг ночью повредил крупный энергообъект в Харьковской области, действуют ограничения электричества - "Укрэнерго"

Spotify снова поднимает цену за подписку: в каких странах это произойдет раньше

Spotify планирует повышать цены на подписку на 1-2 доллара в месяц в Великобритании, Австралии, Пакистане, а впоследствии и в США, чтобы компенсировать расходы на новый сервис аудиокниг и достичь долгосрочной прибыльности.

Новости Мира •   •  11386 просмотра
Spotify снова поднимает цену за подписку: в каких странах это произойдет раньше