На Черниговщине заметили вражеский беспилотник, работает ПВО
Киев • УНН
В Черниговской области зафиксировали вражеский беспилотник, из-за чего активизировалась работа ПВО. Воздушные силы также предупредили об угрозе применения вражеской тактической авиации на северо-востоке.
В Черниговской области зафиксировали вражеский беспилотник, работает ПВО, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.
«Вражеский БпЛА на Черниговщине. Работает ПВО», - говорится в сообщении.
Ранее в Воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке.
«Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!» - было указано в сообщении.
россияне нарастили обстрелы Черниговщины - Демченко24 октября 2024, 06:46 • 15537 просмотров