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MIM-104 Patriot

На Чернігівщині помітили ворожий безпілотник, працює ППО

Київ • УНН

 • 17083 перегляди

У Чернігівській області зафіксували ворожий безпілотник, через що активізувалась робота ППО. Повітряні сили також попередили про загрозу застосування ворожої тактичної авіації на північному сході.

На Чернігівщині помітили ворожий безпілотник, працює ППО

У Чернігівській області зафіксували ворожий безпілотник, працює ППО, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.

"Ворожий БпЛА на Чернігівщині. Працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному сході.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" - було зазначено у повідомленні.

росіяни наростили обстріли Чернігівщини - Демченко24.10.24, 09:46 • 18119 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Військово-повітряні сили України
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