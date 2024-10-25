На Чернігівщині помітили ворожий безпілотник, працює ППО
Київ • УНН
У Чернігівській області зафіксували ворожий безпілотник, через що активізувалась робота ППО. Повітряні сили також попередили про загрозу застосування ворожої тактичної авіації на північному сході.
У Чернігівській області зафіксували ворожий безпілотник, працює ППО, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.
"Ворожий БпЛА на Чернігівщині. Працює ППО", - йдеться у повідомленні.
Раніше у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному сході.
"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" - було зазначено у повідомленні.
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