росіяни наростили обстріли Чернігівщини - Демченко
Київ • УНН
Речник ДПСУ повідомив про збільшення російських обстрілів Чернігівської області з використанням артилерії та безпілотників. Більшість атак все ще припадає на Сумщину, де ворог активно застосовує авіацію.
Наразі більшість російських обстрілів припадає на Сумщину, але окупанти наростили удари по Чернігівщині, використовуючи артилерійські засоби і БПЛА. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Якщо говорити про кордон з країної-терористомвідтінок кордону з країною-терористом, то це щоденні обстріли, які ворог не припиняє наносити і по Чернігівській, і по Сумській, і по Харківській областях. Більшість обстрілів, як і раніше, припадає по Сумщині, але бачимо, що ворог певним чином наростив обстріли Чернігівщини, використовуючи більш активно артилерійські засоби і БПЛА. Сумщину також можна охарактеризувати тим, що на цьому напрямку ворог досить активно використовує авіацію для нанесення ударів
Нагадаємо
росія уночі атакувала Україну 4 ракетами та 50 дронами, збито 40 безпілотників, 2 - повернули у напрямку росії та білорусі, ракети не досягли цілей.