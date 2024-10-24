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россияне нарастили обстрелы Черниговщины - Демченко

россияне нарастили обстрелы Черниговщины - Демченко

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 06:46  •  8540 просмотра

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Представитель ГПСУ сообщил об увеличении российских обстрелов Черниговской области с использованием артиллерии и беспилотников. Большинство атак все еще приходится на Сумскую область, где враг активно применяет авиацию.

Сейчас большинство российских обстрелов приходится на Сумскую область, но оккупанты нарастили удары по Черниговщине, используя артиллерийские средства и БПЛА. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Если говорить об границе со страной-террористом, то это ежедневные обстрелы, которые враг не прекращает наносить и по Черниговской, и по Сумской, и по Харьковской областям. Большинство обстрелов по-прежнему приходится по Сумщине, но видим, что враг определенным образом нарастил обстрелы Черниговщины, используя более активно артиллерийские средства и БПЛА. Сумщину также можно охарактеризовать тем, что на этом направлении враг достаточно активно использует авиацию для нанесения ударов

- сказал Демченко.

Напомним

россия ночью атаковала Украину 4 ракетами и 50 дронами, сбито 40 беспилотников, 2 - вернули в направлении россии и беларуси, ракеты не достигли целей.

Павел Башинский

Павел Башинский

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