На борту авианосца ВМС США Theodore Roosevelt обнаружили 840 случаев коронавирусной инфекции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Количество инфицированных коронавирусом моряков на американском авианосце Theodore Roosevelt достигло 840 человек, после того как медики протестовали 100% экипажа. Об этом сообщается в четверг на сайте ВМС США, передает УНН.
“По состоянию на 23 апреля 100% членов команды Theodore Roosevelt протестированы на COVID-19, зафиксировано 840 положительных и 4098 отрицательных результатов”, — говорится в сообщении.
В тексте отмечается, что четверо зараженных в настоящее время проходят лечение в военно-морском госпитале, 88 уже вылечились. В целом 4234 члена экипажа покинули корабль.
Ранее сообщалось о 777 инфицированных на авианосце. Один член экипажа умер в отделении интенсивной терапии 13 апреля.
Вспышка COVID-19 на борту авианосца Theodore Roosevelt была зафиксирована в конце марта. Командир корабля Бретт Крозье был уволен после того, как его рапорт о распространении инфекции на корабле попал к журналистам.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 — летальные. Всего в мире заболело более 2.5 млн человек.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.