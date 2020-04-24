На борту авіаносця ВМС США Theodore Roosevelt виявили 840 випадків коронавірусної інфекції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом моряків на американському авіаносці Theodore Roosevelt сягнуло 840 осіб, після того як медики протестували 100% екіпажу. Про це повідомляється в четвер на сайті ВМС США, передає УНН.
“Станом на 23 квітня 100% членів команди Theodore Roosevelt протестовані на COVID-19, зафіксовано 840 позитивних і 4098 негативних результатів”, — йдеться в повідомленні.
У тексті зазначається, що четверо заражених в даний час проходять лікування у військово-морському госпіталі, 88 вже вилікувалися. В цілому 4234 члена екіпажу покинули корабель.
Раніше повідомлялося про 777 інфікованих на авіаносці. Один член екіпажу помер у відділенні інтенсивної терапії 13 квітня.
Спалах COVID-19 на борту авіаносця Theodore Roosevelt був зафіксований в кінці березня. Командир корабля Бретт Крозьє був звільнений після того, як його рапорт про поширення інфекції на кораблі потрапив до журналістів.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2.5 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.