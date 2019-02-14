МИД призвал международное сообщество отреагировать на обыски в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министерство внутренних дел Украины призвало международное сообщество срочно отреагировать на обыски в домах крымских татар во временно оккупированном Крыму. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины в Киеве Екатерина Зеленко в Twitter, передает УНН.
"Российские оккупационные силы продолжают преследовать крымскотатарских активистов, выступающих против незаконной оккупации своей родины. Совсем недавно - с принудительными поисками от двери до двери в Октябрьском. Необходим срочный международный ответ для того, чтобы остановить издевательство над правами человека. Крым - это Украина", - написала пресс-секретарь.
Напомним, ФСБ после обысков в пгт Октябрьское задержала еще трех крымских татар.
15 февраля "суд" в оккупированном Крыму изберет меру пресечения задержанным после обысков в их домах крымским татарам.
Полиция АРК открыла уголовное производство из-за обыски в Крыму.
Как сообщал УНН, к задержанному крымского татарина Эскендеру Абдулганиеву не допустили адвоката.