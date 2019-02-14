МЗС закликало міжнародну спільноту відреагувати на обшуки в Криму

"Російські окупаційні сили продовжують переслідувати кримськотатарських активістів, які виступають проти незаконної окупації своєї батьківщини. Зовсім нещодавно - з примусовими пошуками від дверей до дверей у Жовтневому. Необхідна термінова міжнародна відповідь для того, щоб зупинити знущання з правами людини. Крим - це Україна", - написала прес-секретар.

Нагадаємо, ФСБ після обшуків у смт Жовтневе затримала ще трьох кримських татар.

15 лютого "суд" в окупованому Криму обере запобіжний захід затриманим після обшуків у їхніх будинках кримським татарам.

Поліція АРК відкрила кримінальне провадження через обшуки в Криму.

Як повідомляв УНН, до затриманого кримського татарина Ескендера Абдулганієва не допустили адвоката.