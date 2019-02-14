МЗС закликало міжнародну спільноту відреагувати на обшуки в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міністерство внутрішніх справ України закликало міжнародну спільноту терміново відреагувати на обшуки у будинках кримських татар у тимчасово окупованому Криму. Про це заявила речниця МЗС України у Києві Катерина Зеленко у Twitter, передає УНН.
"Російські окупаційні сили продовжують переслідувати кримськотатарських активістів, які виступають проти незаконної окупації своєї батьківщини. Зовсім нещодавно - з примусовими пошуками від дверей до дверей у Жовтневому. Необхідна термінова міжнародна відповідь для того, щоб зупинити знущання з правами людини. Крим - це Україна", - написала прес-секретар.
Нагадаємо, ФСБ після обшуків у смт Жовтневе затримала ще трьох кримських татар.
15 лютого "суд" в окупованому Криму обере запобіжний захід затриманим після обшуків у їхніх будинках кримським татарам.
Поліція АРК відкрила кримінальне провадження через обшуки в Криму.
Як повідомляв УНН, до затриманого кримського татарина Ескендера Абдулганієва не допустили адвоката.