До затриманого кримського татарина не допустили адвоката
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. В окупованому Криму до затриманого Ескендера Абдулганієва не допустили адвоката. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook правозахисної організації "Кримська солідарність".
Сьогодні, 14 лютого 2019 року був затриманий кримський татарин Ескендеру Абдулганєву 1997 року народження, після проведення в його будинку обшуків.
Його адвоката, Лілі Гемеджи не допустили до свого підзахисного.
Нагадаємо, в окупованому Криму після обшуків затримали ще трьох кримських татар.
Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі відкрито кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла кримських татар.