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До затриманого кримського татарина не допустили адвоката

До затриманого кримського татарина не допустили адвоката

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. В окупованому Криму до затриманого Ескендера Абдулганієва не допустили адвоката. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook правозахисної організації "Кримська солідарність".

Сьогодні, 14 лютого 2019 року був затриманий кримський татарин Ескендеру Абдулганєву 1997 року народження, після проведення в його будинку обшуків.

Його адвоката, Лілі Гемеджи не допустили до свого підзахисного.

Нагадаємо, в окупованому Криму після обшуків затримали ще трьох кримських татар.

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі відкрито кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла кримських татар.

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