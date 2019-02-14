К задержанному крымскому татарину не допустили адвоката
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В оккупированном Крыму к задержанному Эскендеру Абдулганиеву не допустили адвоката. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook правозащитной организации "Крымская солидарность".
Сегодня, 14 февраля 2019 был задержан крымский татарин Ескендер Абдулганеву 1997 года рождения, после проведения в его доме обысков.
Его адвоката, Лили Гемеджи не допустили к своему подзащитному.
Напомним, в оккупированном Крыму после обысков задержали еще трех крымских татар.
Следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе открыто уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища крымских татар.