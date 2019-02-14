Поліція АРК відкрила кримінальну справу через обшуки в Криму

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі відкрито кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла кримських татар. Про це УНН повідомили у поліції.

У 2019 році тривають незаконні обшуки приватного житла та переслідування кримських татар. Так, сьогодні зранку російські силовики в анексованому Криму (смт. Жовтневе, Красногвардійський район) провели незаконні обшуки в будинках Решата та Рустема Емірусеінових, Арсена Абхаірова, Іззета та Ескендера Абдулганієвих.

За даними фактами розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину ч.2. ст.162 Кримінального кодексу України, за яке передбачено позбавлення волі до п’яти років.

Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокуратурою АР Крим.
Нагадаємо, що лише у 2018 році за аналогічними фактами слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі розпочато 27 кримінальних проваджень, де по 10 з них повідомлено про підозру встановленим особам, які у подальшому оголошені у розшук.

Як повідомляв УНН, ФСБ після обшуків затримала ще трьох кримських татар

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Кримінал та НП

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