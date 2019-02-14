Полиция АРК возбудила уголовное дело из-за обысков в Крыму

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Следственным отделом ГУНП в АР Крым и г.. Севастополе открыто уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища крымских татар. Об этом сообщили УНН в полиции.

В 2019 году продолжаются незаконные обыски частного жилья и преследования крымских татар. Так, сегодня утром российские силовики в аннексированом Крыму (пгт. Октябрьское, Красногвардейский район) провели незаконные обыски в домах Решата и Рустема Емирусеинових, Арсена Абхаирова, Иззет и Эскендера Абдулганиев.

По данным фактам начато уголовное производство по признакам преступления ч.2. ст.162 Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено лишение свободы до пяти лет.

Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется прокуратурой АР Крым.
Напомним, что только в 2018 году по аналогичным фактам следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе начато 27 уголовных производств, где по 10 из них сообщено о подозрении установленным лицам, которые в дальнейшем будут объявлены в розыск.

Как сообщал УНН, ФСБ после обысков задержала еще трех крымских татар.

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