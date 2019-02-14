ФСБ після обшуків затримала ще трьох кримських татар

"Стало відомо, що в смт. Жовтневе (Красногвардійський район) проходять обшуки в будинках кримських татар. У будинку Емірусеінова Решата і його сина Рустема - вул. Робоча, 125. У будинку Арсена Абхаірова - вул. Абденнанова, 15. Як стало відомо, на всіх трьох порушено кримінальні справи за підозрою в організації і участі в діяльності забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір". усіх трьох повели у відділення ФСБ ", - сказано в повідомленні.



Нагадаємо, раніше В Криму після обшуку кримського татарина відвезли в райвідділ.