ФСБ после обысков задержала еще трех крымских татар

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65056 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 86540 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131558 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131018 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130230 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125228 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161552 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117847 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141441 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ФСБ после обысков задержала еще трех крымских татар

ФСБ после обысков задержала еще трех крымских татар

Киев  •  УНН

 • 9155 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В оккупированном Крыму после обысков задержали еще трех крымских татар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook правозащитной организации "Крымская солидарность".

"Стало известно, что в пгт. Октябрьское (Красногвардейский район) проходят обыски в домах крымских татар. В доме Эмирусеинова Решата и его сына Рустема - ул. Рабочая, 125. В доме Арсена Абхаирова - ул. Абденнанова, 15. Как стало известно, на всех троих возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир". Всех троих увели в отделение ФСБ", - сказано в сообщении. 

Напомним, ранее В Крыму после обыска крымского татарина отвезли в райотдел.

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