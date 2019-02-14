ФСБ после обысков задержала еще трех крымских татар

"Стало известно, что в пгт. Октябрьское (Красногвардейский район) проходят обыски в домах крымских татар. В доме Эмирусеинова Решата и его сына Рустема - ул. Рабочая, 125. В доме Арсена Абхаирова - ул. Абденнанова, 15. Как стало известно, на всех троих возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир". Всех троих увели в отделение ФСБ", - сказано в сообщении.



Напомним, ранее В Крыму после обыска крымского татарина отвезли в райотдел.