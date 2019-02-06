В Крыму после обыска крымского татарина отвезли в райотдел
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В временно оккупированном Крыму в селе Войково Первомайского района так называемый ОМОН провел обыск у крымского татарина Дилявера Куртьягья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook председателя ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заира Смедляева.
По словам Смедляева, после обыска российские силовики увезли Куртьягья с собой. Они приехали на четырех машинах.
"Обыск в Дилявера, Первомайский район, с. Войково, ул. Первомайская", - сообщил у себя на странице в Facebook Смедляев.
Напомним, адвокаты тяжелобольного политзаключенного Эдема Бекирова получили "медицинское заключение" от так называемой власти временно оккупированного Крыма, в котором заявлено, что болезни крымского татарина не препятствуют его пребыванию под стражей.