У Криму після обшуку кримського татарина відвезли у райвідділ

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. У тимчасово окупованому Криму в селі Войкове Первомайського району так званий ОМОН провів обшук у кримського татарина Ділявера Куртьягья. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook голови ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїра Смедляєва.

За словами Смедляєва, після обшуку російські силовики відвезли Куртьягья з собою. Вони приїхали на чотирьох машинах.

"Обшук у Ділявера, Первомайський район, с. Войкове, вул. Першотравнева", - повідомив у себе на сторінці у Facebook Смедляєв.

Нагадаємо, адвокати тяжкохворого політв’язня Едема Бекірова отримали “медичний висновок” від так званої влади тимчасово окупованого Криму, в якому заявлено, що хвороби кримського татарина не перешкоджають його перебуванню під вартою.

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