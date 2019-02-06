У Криму після обшуку кримського татарина відвезли у райвідділ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У тимчасово окупованому Криму в селі Войкове Первомайського району так званий ОМОН провів обшук у кримського татарина Ділявера Куртьягья. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook голови ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїра Смедляєва.
За словами Смедляєва, після обшуку російські силовики відвезли Куртьягья з собою. Вони приїхали на чотирьох машинах.
"Обшук у Ділявера, Первомайський район, с. Войкове, вул. Першотравнева", - повідомив у себе на сторінці у Facebook Смедляєв.
Нагадаємо, адвокати тяжкохворого політв’язня Едема Бекірова отримали “медичний висновок” від так званої влади тимчасово окупованого Криму, в якому заявлено, що хвороби кримського татарина не перешкоджають його перебуванню під вартою.