У Криму після обшуку кримського татарина відвезли у райвідділ

За словами Смедляєва, після обшуку російські силовики відвезли Куртьягья з собою. Вони приїхали на чотирьох машинах.

"Обшук у Ділявера, Первомайський район, с. Войкове, вул. Першотравнева", - повідомив у себе на сторінці у Facebook Смедляєв.

Нагадаємо, адвокати тяжкохворого політв’язня Едема Бекірова отримали “медичний висновок” від так званої влади тимчасово окупованого Криму, в якому заявлено, що хвороби кримського татарина не перешкоджають його перебуванню під вартою.