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У Криму оприлюднили "медичний висновок" щодо стану політв’язня Бекірова

У Криму оприлюднили "медичний висновок" щодо стану політв’язня Бекірова

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Адвокати тяжкохворого політв’язня Едема Бекірова отримали “медичний висновок” від так званої влади тимчасово окупованого Криму, в якому заявлено, що хвороби кримського татарина не перешкоджають його перебуванню під вартою. Про це повідомляє УНН з посиланням на його дочку Елеонору Бекірову. 

“На даний момент захист отримує копію висновку медичного обстеження. У ньому зазначено, що хвороби мого батька не перешкоджають перебуванню його під вартою ... Вони вбивають мого батька”, — написала дочка політв’язня на своїй сторінці в Facebook.

Вона додала, що батько перебуває у двомісній камері, розміром 6 кв. метрів разом із ще одним політв’язнем Сервером Мустафаєвим.

“За його словами, "цілодобове світло, постійно діюча відеокамера, двох’ярусне ліжко, незручність в справлянні природних потреб. Із зручностей в камері тільки кип’ятильник“. Зрозуміло, що в таких умовах і здоровий буде хворим”, — зазначила Бекірова.

Нагадаємо, що стан здоров’я незаконно заарештованого в окупованому Криму активіста Едема Бекірова, хворого на діабет, погіршився

Крім того, в СІЗО у Бекірова з’явився кашель і задишка.

У п’ятницю, 25 січня, його вивозили з СІЗО для медобстеження, однак, за словами дочки, результати аналізів знову невідомі.

Як повідомляв УНН, члени Всесвітнього конгресу кримських татар вимагають звільнити арештованого активіста Бекірова

Раніше “Верховний суд” тимчасово окупованого Криму на засіданні ухвалив рішення залишити кримськотатарського активіста Едема Бекірова під вартою до 11 лютого

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в окупований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. 

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