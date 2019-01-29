Стан здоров'я Бекірова погіршився

"...Але хочу точно заявити (зі слів адвокатів і співкамерників), що у тата погіршився стан здоров'я! Сьогодні 49 день! У батька ще одна гнійна рана через антисанітарні умови утримання, а після уколу інсуліну у нього набрякло обличчя, зокрема, нижня губа", - розповіла дочка Бекірова.

Крім того, вона зазначила, що в СІЗО у Бекірова з'явився кашель і задишка.

У п'ятницю, 25 січня, його вивозили з СІЗО для медобстеження, однак, за словами дочки, результати аналізів знову невідомі.

Дочка заарештованого додала, що батько перебуває у двомісній камері, розміром 6 кв. метрів разом із ще одним політв'язнем Сервером Мустафаєвим.

"За його словами, "цілодобове світло, постійно діюча відеокамера, двох'ярусне ліжко, незручність в справлянні природних потреб. Із зручностей в камері тільки кип'ятильник". Зрозуміло, що в таких умовах і здоровий буде хворим", - зазначила Бекірова.

Як повідомляв УНН, члени Всесвітнього конгресу кримських татар вимагають звільнити арештованого активіста Бекірова.

Раніше "Верховний суд" тимчасово окупованого Криму на засіданні ухвалив рішення залишити кримськотатарського активіста Едема Бекірова під вартою до 11 лютого.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в'їзді в окупований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.