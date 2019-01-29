Состояние здоровья Бекирова ухудшилось
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Состояние здоровья незаконно арестованного в оккупированном Крыму активиста Эдема Бекирова, больного диабетом, ухудшилось. Об этом сообщила дочь политзаключенного Элеонора Бекирова в Facebook, передает УНН.
"...Но хочу точно заявить (со слов адвокатов и сокамерников ), что у папы ухудшилось состояние здоровья! Сегодня 49 день! У отца еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а после укола инсулина у него отекло лицо, в частности, нижняя губа", - рассказала дочь Бекирова.
Кроме того, она отметила, что в СИЗО у Бекирова появился кашель и отдышка.
В пятницу, 25 января, его вывозили из СИЗО для медобследования, однако, по словам дочери, результаты анализов опять неизвестны.
Дочь арестованного добавила, что отец находится в двухместной камере, размером 6 кв. метров вместе с еще одним политзаключенным Сервером Мустафаевым.
"По его словам, "круглосуточный свет, постоянно работающая видеокамера, двухъярусная кровать, неудобство в справлении естественных надобностей. Из удобств в камере только кипятильник". Понятно, что в таких условиях и здоровый будет больным", - отметила Бекирова.
Как сообщал УНН, члены Всемирного конгресса крымских татар требуют освободить арестованного активиста Бекирова.
Ранее "Верховный суд" временно оккупированного Крыма на заседании принял решение оставить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова под стражей до 11 февраля.
Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.