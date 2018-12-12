На в'їзді до окупованого Криму зник активіст
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Зранку у середу за в'їзді до окупованого Криму російськими силовиками був затриманий громадянин України, кримськотатарський активіст Едем Бекіров. Місце знаходження чоловіка досі невідоме, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“12 грудня 2018 року за в’їзді до Криму з боку Чонгара був затриманий громадянин України, кримський татарин Едем Бекіров, 1961 року народження, житель селища Новоолексіївка Херсонської області”, — повідомив Чубаров.
За його словами, Едем прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Його було затриманий близько 08.30 ранку при проходженні паспортного контролю на території, підконтрольній окупантами.
Пізніше, за словами Чубарова, російські силовики вивезли Бекірова з контрольного пункту на адміністративному кордоні Чонгар вглиб півострова.
"Як свідчать очевидці, при посадці Едема Бекірова в машину російськими силовиками, що його супроводжували, згадувалось місто Джанкой, проте справжнє місце знаходження Едема Бекірова поки не відомо. Телефон Едема недосяжний для зв’язку“, зазначив глава Меджлісу.
Він повідомив також, що Бекіров є одним з кримськотатарських громадських активістів селища Новоолексіївка. У січні 2018 року переніс складну операцію на серці, під час якої йому були встановлені 4 шунта. Крім того, Едем Бекіров носить знімний протез на правій нозі (нижче коліна).
“До теперішнього часу інших відомостей про Едема Бекірова не надходило”, — додав Чубаров.
Як повідомляв УНН, минулого тижня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував кримського адвоката Еміля Курбедінова на 5 діб.