На въезде в оккупированный Крым пропал активист
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Утром в среду на въезде в оккупированный Крым российскими силовиками был задержан гражданин Украины, крымскотатарский активист Эдем Бекиров. Местонахождение мужчины до сих пор неизвестно, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.
"12 декабря 2018 года на въезде в Крым со стороны Чонгара был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров, 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области", - сообщил Чубаров.
По его словам, Эдем направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Он был задержан около 08.30 утра при прохождении паспортного контроля на территории, подконтрольной оккупантами.
Позже, по словам Чубарова, российские силовики вывезли Бекирова с контрольного пункта на административной границе Ченгар вглубь полуострова.
"Как свидетельствуют очевидцы, при посадке Эдема Бекирова в машину российскими силовиками, сопровождавшими его, упоминался город Джанкой, однако настоящее местонахождение Эдема Бекирова пока не известно. Телефон Эдема недосягаем для связи", - отметил глава Меджлиса.
Он сообщил также, что Бекиров является одним из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. В январе 2018 года перенес сложную операцию на сердце, во время которой ему были установлены 4 шунта. Кроме того, Эдем Бекиров носит съемный протез на правой ноге (ниже колена).
"К настоящему времени других сведений о Эдеме Бекирове не поступало", - добавил Чубаров.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал крымского адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток.