Кримський "суд" заарештував адвоката Курбедінова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував кримського адвоката Еміля Курбедінова на 5 діб. Про це повідомив російський і український адвокат Микола Полозов, передає УНН.
"Російський суд в окупованому Криму визнав адвоката Еміля Курбедінова винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій - ред.) і призначив йому покарання у вигляді 5 діб адміністративного арешту. Обчислення строку з 6 грудня", - зазначив адвокат.
При цьому юрист назвав рішення суду "позорищем", уточнивши, що російська влада продовжує чинити тиск на адвокатів.
"Я був переконаний, що їм хотілося б впаяти йому по максимуму - 15 діб, але увага до долі адвоката Курбедінова, надана йому підтримка вільними людьми безпосередньо в Криму, а також в неокупованій частині України і по всьому світу змусила їх здати назад. І скоротити цей термін до 5 діб", - додав Полозов.
Він підкреслив, що це рішення незаконне - воно є свавіллям стосовно адвоката.
Нагадаємо, в Amnesty International заявили, що політично мотивовані звинувачення проти Еміля Курбедінова повинні бути зняті, а його самого слід негайно і беззастережно звільнити.
6 грудня співробітники російського центру з протидії екстремізму затримали в окупованому Криму відомого кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова. Журналіст Антон Наумлюк заявляв, що обвинувачення адвоката пов'язані зі старим постом у Facebook.