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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Адвоката в Крыму задержали из-за старой публикации в Facebook - журналист

Киев • УНН

 • 8568 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Задержанному крымскотатарскому адвокату Эмилю Курбединову в оккупированном Крыму вменяют сообщение в Facebook от 2013 года с изображением символики запрещенной организации. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook, передает УНН.

Адвоката в Крыму задержали из-за старой публикации в Facebook - журналист

"Адвокату Эмилю Курбединову вменяют в вину пост с изображением символики запрещенной организации в Facebook от 2013 года. Донос, судя по материалам дела, написал на Курбединова бывший житель Крыма, который переехал жить в Дамаск, некий Мухаммед Салем", - сообщил он.

Ранее сегодня председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что сотрудники российского центра по противодействию экстремизму задержали в оккупированном Крыму известного крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова .

Курбединова уже задерживали в Крыму вместе с активистами в сентябре 2017 года.

Украинские Национальные Новости

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