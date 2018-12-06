Адвоката в Крыму задержали из-за старой публикации в Facebook - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Задержанному крымскотатарскому адвокату Эмилю Курбединову в оккупированном Крыму вменяют сообщение в Facebook от 2013 года с изображением символики запрещенной организации. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook, передает УНН.
"Адвокату Эмилю Курбединову вменяют в вину пост с изображением символики запрещенной организации в Facebook от 2013 года. Донос, судя по материалам дела, написал на Курбединова бывший житель Крыма, который переехал жить в Дамаск, некий Мухаммед Салем", - сообщил он.
Ранее сегодня председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что сотрудники российского центра по противодействию экстремизму задержали в оккупированном Крыму известного крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова .
Курбединова уже задерживали в Крыму вместе с активистами в сентябре 2017 года.