Адвоката у Криму затримали за стару публікацію у Facebook - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Затриманому кримськотатарському адвокату Емілю Курбедінову в окупованому Криму звинувачують у повідомленні у Facebook від 2013 року із зображенням символіки забороненої організації. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк у Facebook, передає УНН.
"Адвокату Емілю Курбедінову звинувачують у пості із зображенням символіки забороненої організації в Facebook від 2013 року. Донос, судячи з матеріалів справи, написав на Курбедінова колишній житель Криму, який переїхав жити в Дамаск, якийсь Мухаммед Салем", - повідомив він.
Раніше сьогодні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що співробітники російського центру з протидії екстремізму затримали в окупованому Криму відомого кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова.
Курбедінова уже затримували у Криму разом з активістами у вересні 2017 року.