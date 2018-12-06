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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Силовики РФ задержали в Крыму известного местного адвоката

Киев • УНН

 • 11940 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сотрудники российского центра по противодействию экстремизму задержали в оккупированном Крыму известного крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, передает УНН.

Силовики РФ задержали в Крыму известного местного адвоката

"Только что звонили из Крыма: сотрудниками оккупационного "центра противодействия экстремизму" задержан крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова..." - сообщил Чубаров.

Курбединова уже задерживали в Крыму вместе с активистами в сентябре 2017 года.

Напомним, после аннексии Крыма Россией на полуострове начались задержания активистов. Только недавно на административной границе между Крымом и материковой Украины Федеральная служба безопасности (ФСБ) России на несколько часов задержали группу крымскотатарских активистов.

В МИД Украины заявили, что нарушения Россией международного права против Украины превратились в опасную тенденцию.

Украинские Национальные Новости

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