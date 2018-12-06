Силовики РФ задержали в Крыму известного местного адвоката
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сотрудники российского центра по противодействию экстремизму задержали в оккупированном Крыму известного крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, передает УНН.
"Только что звонили из Крыма: сотрудниками оккупационного "центра противодействия экстремизму" задержан крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова..." - сообщил Чубаров.
Курбединова уже задерживали в Крыму вместе с активистами в сентябре 2017 года.
Напомним, после аннексии Крыма Россией на полуострове начались задержания активистов. Только недавно на административной границе между Крымом и материковой Украины Федеральная служба безопасности (ФСБ) России на несколько часов задержали группу крымскотатарских активистов.
В МИД Украины заявили, что нарушения Россией международного права против Украины превратились в опасную тенденцию.