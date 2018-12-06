Силовики РФ затримали у Криму відомого місцевого адвоката
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Співробітники російського центру з протидії екстремізму затримали в окупованому Криму відомого кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров, передає УНН.
"Щойно телефонували з Криму: співробітниками окупаційного "центру протидії екстремізму" затримано кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова..." - повідомив Чубаров.
Курбедінова уже затримували у Криму разом з активістами у вересні 2017 року.
Нагадаємо, після анексії Криму Росією на півострові почалися затримання активістів. Лише нещодавно на адміністративному кордоні між Кримом і материковою Україною Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії на кілька годин затримала групу кримськотатарських активістів.
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