Крымский "суд" арестовал адвоката Курбединова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал крымского адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток. Об этом сообщил российский и украинский адвокат Николай Полозов, передает УНН.
"Российский суд в оккупированном Крыму признал адвоката Эмиля Курбединова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций – ред.) и назначил ему наказание в виде 5 суток административного ареста. Исчисление срока с 6 декабря", - отметил адвокат.
При этом юрист назвал решение суда "позорищем", уточнив, что российские власти продолжают оказывать давление на адвокатов.
"Я был убеждён, что им хотелось бы впаять ему по максимуму - 15 суток, но внимание к судьбе адвоката Курбединова, оказанная ему поддержка свободными людьми непосредственно в Крыму, а также в неоккупированной части Украины и по всему миру заставила их пойти на попятную. И сократить этот срок до 5 суток", - добавил Полозов.
Он подчеркнул, что это решение незаконное – оно является произволом по отношению к адвокату.
Напомним, в Amnesty International заявили, что политически мотивированные обвинения против Эмиля Курбединова должны быть сняты, а его самого следует немедленно и безоговорочно освободить.
6 декабря сотрудники российского центра по противодействию экстремизму задержали в оккупированном Крыму известного крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова. Журналист Антон Наумлюк заявлял, что обвинения адвоката связанны со старым постом в Facebook.