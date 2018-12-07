Amnesty International требует освобождения адвоката Курбединова

“После недавнего ареста в Москве выдающегося правозащитника Льва Пономарева, Эмиль Курбединов — это уже второй за последние два дня правозащитник, которого посадили в тюрьму за пост в социальной сети”, — говорится в сообщении.

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В частности, в Amnesty International сообщают, что задержание Эмиля Курбединова состоялось де-факто в оккупированном Россией Крыму по обвинению за публикацию в Facebook, которую он сделал 5 лет назад.

“Сходство этих двух случаев очевидно, даже если они не связаны между собой. Оба мужчины являются выдающимися представителями правозащитного сообщества, и именно по этой причине российские власти осуществила сознательную атаку на них”, - утверждают в организации.

Использование социальных сетей как инструмента преследования активистов в Крыму вызывает все больше беспокойства. В Amnesty International указывают на сходство задержания Курбединова и Пономарева, даже если они не связаны между собой.

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“Оба мужчины являются выдающимися представителями правозащитного сообщества, и именно по этой причине российские власти осуществила сознательную атаку на них”, — заявила Мари Стразерс.

В организации отмечают, что использование социальных сетей как инструмента преследования активистов в Крыму вызывает все больше беспокойства.

“Политически мотивированные обвинения против Эмиля Курбединова должны быть сняты, а его самого следует немедленно и безоговорочно освободить”, — отметили в Amnesty International.

Напомним, 6 декабря председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что сотрудники российского центра по противодействию экстремизму задержали в оккупированном Крыму известного крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова.

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Курбединова уже задерживали в Крыму вместе с активистами в сентябре 2017 года.

Эмиль Курбединов является адвокатом целого ряда крымскотатарских активистов, преследуемых российскими властями. 6 декабря сотрудники МВД РФ задержали его по дороге из дома в офис в Симферополе.

Ему предъявлены обвинения в нарушении закона, запрещающего “пропаганду или публичную демонстрацию нацистской или иной экстремистской атрибутики или символики” из-за его поста об организации “Хизб ут-Тахрир” в Симферополе, опубликованный за год до того, как Россия оккупировала полуостров. Многие группы и организации, которые существуют в Украине на законных основаниях, включая “Хизб ут-Тахрир”, запрещенные в России.

5 декабря суд в Москве приговорил 77-летнего правозащитника Льва Пономарева до 25 дней административного ареста за пост в социальной сети.