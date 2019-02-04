В Крыму обнародовали "медицинское заключение" о состоянии политзаключенного Бекирова
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Адвокаты тяжелобольного политзаключенного Эдема Бекирова получили "медицинское заключение" от так называемой власти временно оккупированного Крыма, в котором заявлено, что болезни крымского татарина не препятствуют его пребыванию под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его дочь Элеонору Бекирову.
"На данный момент защита получает копию заключения медицинского обследования. В нем указано, что болезни моего отца не препятствуют нахождению под стражей ... Они убивают моего отца", - написала дочь политзаключенного на своей странице в Facebook.
Она добавила, что отец находится в двухместной камере размером 6 кв. метров вместе с еще одним политзаключенным Сервером Мустафаевым.
"По его словам, "круглосуточный свет, постоянно действующая видеокамера, двухъярусная кровать, неудобство в естественных надобностей. Из удобств в камере только кипятильник". Понятно, что в таких условиях и здоровый будет больным", - отметила Бекирова.
Напомним, что состояние здоровья незаконно арестованного в оккупированном Крыму активиста Эдема Бекирова, больного диабетом, ухудшилось.
Кроме того, в СИЗО у Бекирова появились кашель и одышка.
В пятницу, 25 января, его вывозили из СИЗО для медобследования, однако, по словам дочери, результаты анализов снова неизвестны.
Как сообщал УНН, члены Всемирного конгресса крымских татар требуют освободить арестованного активиста Бекирова.
Ранее "Верховный суд" временно оккупированного Крыма на заседании принял решение оставить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова под стражей до 11 февраля.
Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.