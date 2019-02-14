Завтра "суд" обере запобіжний захід трьом затриманим кримським татарам
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Завтра, 15 лютого, "суд" в окупованому Криму обере запобіжний захід затриманим після обшуків у їхніх будинках кримським татарам. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook правозахисної організації "Кримська солідарність".
"Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу всім затриманим очікується завтра, 15 лютого 2019 року, в першій половині дня", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, в окупованому Криму до затриманого Ескендера Абдулганієва не допустили адвоката.
Нагадаємо, в окупованому Криму після обшуків затримали ще трьох кримських татар.
Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі відкрито кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла кримських татар.