Завтра "суд" изберет меру пресечения трем задержанным крымским татарам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Завтра, 15 февраля, "суд" в оккупированном Крыму изберет меру пресечения задержанным после обысков в их домах крымским татарам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook правозащитной организации "Крымская солидарность".
"Судебное заседание по избранию меры пресечения всем задержанным ожидается завтра, 15 февраля 2019 года, в первой половине дня", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму к задержанного Эскендера Абдулганиев не допустили адвоката.
Напомним, в оккупированном Крыму после обысков задержали еще трех крымских татар.
Следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе открыто уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища крымских татар.