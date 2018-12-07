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МИД выразил протест против незаконного ареста адвоката Курбединова

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины сделало заявление о незаконном аресте адвоката Эмиля Курбединова. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины на странице в Facebook, передает УНН.

МИД выразил протест против незаконного ареста адвоката Курбединова

“МИД Украины выражает решительный протест в связи с сегодняшним незаконным решением российского оккупационного ”суда“ в Симферополе осудить крымскотатарского активиста и адвоката Эмиля Курбединова до 5 суток административного ареста”, — говорится в сообщении.

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В пресс-службе МИД отмечают, что Эмиль Курбединов является одним из ключевых адвокатов по делам граждан Украины, незаконно удерживаемых Россией по сфабрикованным и политически мотивированными обвинениями. С недавнего времени он также защищает одного из военнопленных украинских моряков.

По мнению МИД, именно этот факт мог привести к его задержанию, однако это далеко не первый случай преследования российскими оккупантами адвокатов и правозащитников. Только в ноябре Эмиль и двое его коллег, Лиля Геменджи и Эдем Семедляев, получили необоснованные “оговорки” о “недопустимости нарушения законодательства о демонстрации”.

“Мы осуждаем эту недостойную практику и призываем Россию немедленно ее прекратить. Россия должна полностью выполнить соответствующие резолюции ГА ООН, принятые в 2014, 2016, 2017 годах, а также решение Международного Суда по промежуточные мероприятия в деле Украины против РФ, принятое в 2017 году", - отметили в МИД.

Кроме того, в МИД призвали международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на страну-агрессора до момента деоккупации Крыма и освобождения всех незаконно удерживаемых Россией украинцев.

Напомним, 7 декабря крымский “суд” арестовал адвоката Курбединова.

Напомним, в Amnesty International заявили, что политически мотивированные обвинения против Эмиля Курбединова должны быть сняты, а его самого следует немедленно и безоговорочно освободить.

6 декабря сотрудники российского центра по противодействию экстремизму задержали в оккупированном Крыму известного крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова. Журналист Антон Наумлюк заявлял, что обвинения адвоката связаны со старым постом в Facebook.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Данную сецессию осуждает Украина и большинство стран мира. Кроме того, со времен незаконного присоединения полуострова к РФ политические притеснения испытывают крымские татары.

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