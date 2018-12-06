Кримський адвокат пов’язує своє затримання із захистом українського моряка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Відомий кримський адвокат Еміль Курбедінов, якого затримали російські силовики, заявив, що його переслідують через те, що він є захисником одного із захоплених ФСБ українських військовослужбовців, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як пише видання, Курбедінов зробив відповідну заяву під час перерви засідання Київського райсуду Сімферополя.
Відповідаючи на питання російських журналістів, Курбедінов підкреслив, що він захищає командира малого броньованого катера “Нікополь”, колишнього курсанта Академії ВМС імені Нахімова в Севастополі Богдана Небилицю, і “з цим пов’язує своє переслідування”.
Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що співробітники російського центру з протидії екстремізму затримали в окупованому Криму відомого кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова.
Курбедінова уже затримували у Криму разом з активістами у вересні 2017 року.