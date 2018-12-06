Крымский адвокат связывает свое задержание с защитой украинского моряка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Известный крымский адвокат Эмиль Курбединов, которого задержали российские силовики, заявил, что его преследуют из-за того, что он является защитником одного из захваченных ФСБ украинских военнослужащих, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как пишет издание, Курбединов сделал соответствующее заявление во время перерыва заседания Киевского райсуда Симферополя.
Отвечая на вопрос российских журналистов, Курбединов подчеркнул, что он защищает командира малого бронированного катера "Никополь", бывшего курсанта Академии ВМС имени Нахимова в Севастополе Богдана Небылицу, и "с этим связывает свое преследование".
Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что сотрудники российского центра по противодействию экстремизму задержали в оккупированном Крыму известного крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова.
Курбединова уже задерживали в Крыму вместе с активистами в сентябре 2017 года.