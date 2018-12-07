МЗС висловило протест проти незаконного арешту адвоката Курбедінова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України зробило заяву щодо незаконного арешту адвоката Еміля Курбедінова. Про це повідомила прес-служба МЗС України на сторінці у Facebook, передає УНН.
“МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з сьогоднішнім незаконним рішенням російського окупаційного „суду“ у Сімферополі засудити кримськотатарського активіста та адвоката Еміля Курбедінова до 5 діб адміністративного арешту”, — йдеться у повідомленні.
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У прес-службі МЗС зазначають, що Еміль Курбедінов є одним з ключових адвокатів у справах громадян України, незаконно утримуваних Росією за сфабрикованими та політично мотивованими звинуваченнями. Віднедавна він також захищає одного з військовополонених українських моряків.
На думку МЗС, саме цей факт міг спричинити його затримання, однак це далеко не перший випадок переслідування російськими окупантами адвокатів та правозахисників. Лише у листопаді Еміль та двоє його колег, Ліля Геменджі та Едем Семедляєв, отримали необґрунтоване “застереження” про “неприпустимість порушення законодавства про демонстрації”.
“Ми засуджуємо цю негідну практику і закликаємо Росію негайно її припинити. Росія повинна повністю виконати відповідні резолюції ГА ООН, прийняті в 2014, 2016, 2017 роках, а також рішення Міжнародного Суду щодо проміжних заходів у справі України проти РФ, ухвалене у 2017 році”, — наголосили в МЗС.
Крім того, в МЗС закликали міжнародну спільноту посилювати політико-дипломатичний та санкційний тиск на країну-агресора до моменту деокупації Криму та звільнення усіх незаконно утримуваних Росією українців.
Нагадаємо, 7 грудня кримський “суд” заарештував адвоката Курбедінова.
Нагадаємо, в Amnesty International заявили, що політично мотивовані звинувачення проти Еміля Курбедінова повинні бути зняті, а його самого слід негайно і беззастережно звільнити.
6 грудня співробітники російського центру з протидії екстремізму затримали в окупованому Криму відомого кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова. Журналіст Антон Наумлюк заявляв, що обвинувачення адвоката пов’язані зі старим постом у Facebook.
Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Дану сецесію засуджує Україна і більшість країн світу. Крім того, з часів незаконного приєднання півострова до РФ політичних утисків зазнають кримські татари.