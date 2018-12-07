МЗС висловило протест проти незаконного арешту адвоката Курбедінова

$41.400.13
45.840.29
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 3546 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 13838 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 38386 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 75694 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62288 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76689 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92344 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87074 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174200 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100651 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0м/с
61%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 20753 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 8274 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 9638 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 11308 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 18830 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 13838 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174200 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331038 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264390 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375113 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 38386 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16801 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21997 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27829 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48669 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

МЗС висловило протест проти незаконного арешту адвоката Курбедінова

Київ • УНН

 • 9989 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України зробило заяву щодо незаконного арешту адвоката Еміля Курбедінова. Про це повідомила прес-служба МЗС України на сторінці у Facebook, передає УНН.

МЗС висловило протест проти незаконного арешту адвоката Курбедінова

“МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з сьогоднішнім незаконним рішенням російського окупаційного „суду“ у Сімферополі засудити кримськотатарського активіста та адвоката Еміля Курбедінова до 5 діб адміністративного арешту”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС вимагає від РФ припинити дискримінацію корінного народу Криму

У прес-службі МЗС зазначають, що Еміль Курбедінов є одним з ключових адвокатів у справах громадян України, незаконно утримуваних Росією за сфабрикованими та політично мотивованими звинуваченнями. Віднедавна він також захищає одного з військовополонених українських моряків.

На думку МЗС, саме цей факт міг спричинити його затримання, однак це далеко не перший випадок переслідування російськими окупантами адвокатів та правозахисників. Лише у листопаді Еміль та двоє його колег, Ліля Геменджі та Едем Семедляєв, отримали необґрунтоване “застереження” про “неприпустимість порушення законодавства про демонстрації”.

“Ми засуджуємо цю негідну практику і закликаємо Росію негайно її припинити. Росія повинна повністю виконати відповідні резолюції ГА ООН, прийняті в 2014, 2016, 2017 роках, а також рішення Міжнародного Суду щодо проміжних заходів у справі України проти РФ, ухвалене у 2017 році”, — наголосили в МЗС.

Крім того, в МЗС закликали міжнародну спільноту посилювати політико-дипломатичний та санкційний тиск на країну-агресора до моменту деокупації Криму та звільнення усіх незаконно утримуваних Росією українців.

Нагадаємо, 7 грудня кримський “суд” заарештував адвоката Курбедінова.

Нагадаємо, в Amnesty International заявили, що політично мотивовані звинувачення проти Еміля Курбедінова повинні бути зняті, а його самого слід негайно і беззастережно звільнити.

6 грудня співробітники російського центру з протидії екстремізму затримали в окупованому Криму відомого кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова. Журналіст Антон Наумлюк заявляв, що обвинувачення адвоката пов’язані зі старим постом у Facebook.

Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Дану сецесію засуджує Україна і більшість країн світу. Крім того, з часів незаконного приєднання півострова до РФ політичних утисків зазнають кримські татари.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,572.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.49