МЗС вимагає від РФ припинити дискримінацію корінного народу Криму

“МЗС України рішуче протестує проти чергового посилення репресій з боку РФ щодо громадян України на тимчасово окупованих територіях АР Крим та м. Севастополь”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд в Криму залишив під арештом фігурантів "справи Веджіє Кашка"

У міністерстві посилаються на інцидент 27 жовтня, коли російські силовики увірвалися на засідання об’єднання “Кримська солідарність” та перешкоджали його проведенню. МЗС вважає черговою спробою залякування закиди адвокату Едему Семедляєву, правозахисниці Лілі Гемеджи та координатору “Кримської солідарності” Діляверу Меметову у порушенні антитерористичного та анти-екстремістського законодавства.

Також головне дипломатичне відомство висловлює стурбованість з приводу повідомлень про нові обшуки у домівках кримських татар, які завершились затриманням представника кримськотатарської громади Ділявера Гафарова.

“МЗС знову привертає увагу міжнародних партнерів, що використання РФ антитерористичного законодавства для переслідування інакомислення та правозахисної діяльності на окупованих українських територіях дискредитує антитерористичні заходи світової спільноти, стороною яких є Москва”, — наголошується у заяві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Робоча група напрацювала пропозиції щодо особливого статусу кримської автономії в складі України

Також МЗС України заявляє про неприпустимість намірів російської окупаційної влади передати власність Меджлісу кримськотатарського народу керованому з Москви “Духовному управлінню мусульман Криму”. Такі дії є продовженням цілеспрямованої дискримінаційної політики окупаційної влади щодо кримських татар — корінного народу Криму.

“Вимагаємо від держави-агресора РФ негайного припинення переслідування активістів і правозахисників на тимчасово окупованих територіях України, звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України та відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу”, — закликали у МЗС.

Також у головному зовнішньополітичному відомстві України наголошують, що Кремль повинен у повному обсязі виконати вимоги резолюцій Генеральної Асамблеї ООН “Територіальна цілісність України” від 27 березня 2014 року, “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)” від 19 грудня 2016 року і 19 грудня 2017 року, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чубаров назвав можливі варіанти нової назви Криму

Нагадаємо, 29 жовтня суд у Криму залишив під арештом двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір".

Зазначимо, Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Дану сецесію засуджує Україна і більшість країн світу.Крім того, з часів незаконного приєднання півострова до РФ політичних утисків зазнають кримські татари.