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Чубаров назвав можливі варіанти нової назви Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Проект змін і доповнень до Конституції щодо Криму, який підготувала робоча група конституційної комісії України, містить варіанти нової назви Криму у складі держави. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час круглого столу у Києві, передає кореспондент УНН.

“Ми підготували проект змін і доповнень до Конституції України, до розділу 10 і паралельно з цим члени робочої групи разом з експертами працювали над законом про статус кримськотатарського народу і проекту закону про корінні народи України”, — сказав він.

За словами Чубарова, у випадку позитивного рішення Конституційної комісії, цей пакет буде спрямовано до Верховної Ради України.

“У нас є декілька питань, які залишаються такими, що рішення буде за Конституційною комісією. Одне з таких питань — це назва. Зараз робоча назва — це “Кримська автономія”, але є пропозиції зберегти існуючу назву “Автономна Республіка Крим”, і також є назва “Кримськотатарська автономія”, — сказав глава Меджлісу.

Як повідомляв УНН, робоча група конституційної комісії України підготувала проект змін і доповнень до Конституції щодо Криму.

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