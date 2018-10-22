Чубаров назвав можливі варіанти нової назви Криму

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Проект змін і доповнень до Конституції щодо Криму, який підготувала робоча група конституційної комісії України, містить варіанти нової назви Криму у складі держави. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час круглого столу у Києві, передає кореспондент УНН.