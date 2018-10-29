"Влада" Криму хоче націоналізувати майно Меджлісу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Призначений Кремлем глава Криму Сергій Аксьонов хоче націоналізувати майно Меджлісу кримсько-татарського народу на півострові. Про це повідомило видання Крим.Реалії, передає УНН.
“Влада Криму має намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК). Раніше така ініціатива прозвучала на Курултаї (національному з’їзді — ред.) мусульман Криму, скликаному російським ДУМК у суботу 27 жовтня”, — повідомили у виданні.
Як зазначив ресурс, перелік об’єктів власності Меджлісу кримськотатарського народу в Криму, про який йде мова, поки не оголошений. Сам же ініціатор таких заходів Аксьонов заявив, що “націоналізація” в Криму наразі не проводиться, але щодо власності Меджлісу кримськотатарського народу “відповідні заходи повинні бути прийняті”.
“Деталей не знаю. Щодо конкретних об’єктів не знаю, до кінця дня подивлюся і вироблю свою позицію”, — заявив "голова“півострова.
Видання також нагадало, що в 2014 році підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму ухвалив рішення про вилучення будівлі Меджлісу на користь російської держави, у приміщеннях пройшли обшуки.
26 квітня 2016 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму вирішив заборонити Меджліс кримськотатарського народу на території Росії і анексованого Криму.
Нагадаємо, Федеральний суд Швейцарії 16 жовтня визнав право міжнародного арбітражу в Женеві розглянути заяви 12 українських компаній щодо відшкодування збитків за націоналізацію їх активів в Криму на загальну суму близько 100 млн доларів.
Підконтрольні Кремлю влади Севастополя передали у власність Росії майновий комплекс “Севморзаводу”.