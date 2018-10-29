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"Власти" Крыма хотят национализировать имущество Меджлиса

"Власти" Крыма хотят национализировать имущество Меджлиса

Киев  •  УНН

 • 8250 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов хочет национализировать имущество Меджлиса крымско-татарского народа на полуострове. Об этом сообщило издание Крым.Реалии, передает УНН.

“Власти Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК). Накануне такая инициатива прозвучала на Курултае (национальном съезде ‒ ред.) мусульман Крыма, созванном российским ДУМК в субботу 27 октября”, — сообщили в издании.

Как отметил ресурс, перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, пока не оглашен. Сам же инициатор таких мер Аксенов заявил, что “национализация” в Крыму в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса крымскотатарского народа “соответствующие меры должны быть приняты”.

“Деталей не знаю. По конкретным объектам не знаю, до конца дня посмотрю и выработаю свою позицию”, ‒ заявил “глава” полуострова.

Издание также напомнило, что в 2014 году подконтрольный России Арбитражный суд Крыма принял решение об изъятии здания Меджлиса в пользу российского государства, в помещениях прошли обыски.

26 апреля 2016 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма решил запретить Меджлис крымскотатарского народа на территории России и аннексированного Крыма.

Напомним, Федеральный суд Швейцарии 16 октября признал право международного арбитража в Женеве рассмотреть заявления 12 украинских компаний по возмещению убытков за национализацию их активов в Крыму на общую сумму около 100 млн долларов.

Подконтрольные Кремлю власти Севастополя передали в собственность России имущественный комплекс “Севморзавода”.

Украинские Национальные Новости

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