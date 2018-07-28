Оккупационные власти в Крыму отчитались о передаче "Севморзавода" России
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Подконтрольные Кремлю власти Севастополя передали в собственность соседней России имущественный комплекс "Севморзавода", передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
"Имущественный комплекс ГУП "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" с интегрированным в него ЦКБ "Черноморец" передан в федеральную собственность (России - ред.). Соответствующее распоряжение принято на заседании "правительства" города", - говорится в сообщении.
По данным оккупационных властей города, передача происходит на основании распоряжения правительства России по поручению Росимущества.
В феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился передать "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" России.
Севастопольский морской завод вошел в список компаний, в отношении которых США вводит санкции за их связи с российскими военными и спецслужбами.
В конце февраля 2015 года подконтрольная России "власть" Севастополя приняла решение о "национализации" "Севморзавода".